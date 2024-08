Exgobernadores se apuntan para buscar dirigencia del PAN tras periodo de Cortés

Recordó que en los Estatutos del PAN existen dos métodos para elegir al próximo dirigente, uno es mediante el voto directo de la militancia y el otro a través del Consejo General, pero se "estamos viendo cómo dentro de las vías actuales puede haber el máximo de participación".

El también exrector de la Universidad de Guanajuato dijo que hasta ahora no han hecho una propuesta formal al PAN, sino es más una “preocupación” sobre la elección del siguiente presidente del partido, ya que dijo que los métodos existentes “no dan”, porque no hay un padrón de militantes verificado.

“No es una propuesta formal, es una preocupación. Tenemos dos métodos en lo electoral. El ordinario, que es la elección de militantes. O la no ordinaria, que es la elección por el Consejo Nacional, pero pues no dan, no dan porque no tenemos un padrón verificado, porque es muy importante tener el máximo de participación”, declaró.

Señaló que además de ello se requiere un “PAN humilde, autocrítico, sensible, incluyente y sobre todo legitimado. El resultado tiene que producir una legitimidad interna y externa. Y ese es el diálogo que estamos teniendo”.

El Estatuto del PAN prevé dos posibilidades para elegir al próximo presidente: la vía ordinaria es que voten todos los militantes del PAN, que son cerca de 300,000, y el método extraordinario es que sea el Consejo General el que elija al próximo presidente o presidenta. Para esta última opción tendría que solicitarlo dos tercera partes de los consejos estatales y tienen hasta este 3 de agosto para hacerlo, pero hasta el momento ninguno lo ha hecho.

En el caso de que fuera la primera posibilidad, que es vía elección de militantes, los aspirantes tienen que reunir al menos 10% de firmas de apoyo de la militancia o 30% de firmas del Consejo Nacional.

El Estatuto y el Reglamento del PAN establecen que los interesados en ser electos como presidentes, presentarán una solicitud de registro con la planilla de los nombres de quienes proponen como integrantes del CEN, más 10% de firmas de apoyo de militantes.

La elección se realizará entre las planillas cuyo registro haya sido aprobado, en los Centros de Votación que se instalen. Los candidatos registrados deberán participar en los debates y podrán votar los militantes que se encuentren incluidos en el Listado Nominal. Resultará electa la planilla que obtenga la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos.