Moreira reta a críticos de Moreno a competir con él por la dirigencia del PRI

“Yo invito a todos los que han protestado, que se registren, es distinto a como lo hacían, a todos ellos les hacían (todo) desde Los Pinos, hoy no, hay que ir con la militancia. En cualquiera de los temas de los mecanismos que autorice el Consejo Político”.

El domingo la Asamblea Nacional del PRI reformó los estatutos para quitar el candado que prohibía la reelección de dirigentes, y Moreira se dijo a favor de que Moreno Cárdenas se reelija en el cargo, pues a su juicio es el idóneo para llevar a cabo el proceso de análisis poselectoral del tricolor.

“Si él decide jugar, yo lo voy a apoyar. Pero el problema que tenemos es cómo cambiamos la esencia del partido, ¿o ellos lo pueden hacer? Pues yo diría que no (…) cualquiera de ellos se puede registrar, bueno, pues si antes fueron presidentes, ¿por qué ahora no quieren jugar? Yo le voy a decir por qué, porque no tienen base”.

Recordó que en la Asamblea se dispuso que empiece otra reflexión nacional que termine en otro Consejo Nacional, otra Asamblea Nacional sobre el rumbo del partido, “y el que puede llevar eso es Alejandro Moreno, entonces yo estoy con él. Y si algunos de ellos se quieren anotar a competir, bueno, pues adelante”, dijo.

En entrevista en el marco de la Comisión Permanente, Moreira relató que siendo gobernador un exsecretario de Gobernación le instruyó a quien apoyar a la dirigencia; siendo secretario general desde la cúpula se le ordenó renunciar y en otra ocasión se le instruyó que “dejara pasar” a la dirigencia a René Juárez, aunque le correspondía a él en su calidad de secretario de Organización.

Los mismos detalles reveló de los críticos: “ninguno de los que yo veo que están protestando, fue electo de un método directo, fueron seleccionados de Los Pinos''.

Dijo que Aurelio Nuño sólo tuvo cargos porque hizo buena relación con un senador, y fue secretario de Educación, “y nos echó encima a todo el magisterio nacional”.

De Francisco Labastida, excandidato presidencial y exgobernador de Sinaloa, lo acusó: “¿Cómo se atreve a hablar cuando fue el peor que hemos tenido?”.

Incluso se lanzó contra Dulce María Sauri Riancho. “Llegó a la presidencia de la Mesa Directiva por una negociación de nuestra dirigencia a la Mesa, así llegó y por un voto mío por cierto''.