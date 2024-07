Bloque opositor lleva a la SCJN reformas a Ley de Amparo y Amnistía

La reforma a la Ley de Amparo establece que tratándose de juicios de amparo tramitados sobre la inconstitucionalidad de normas generales (o actos de gobierno), en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales, eso a pesar de que los juzgadores consideran que se afecta el interés general.

Por eso, de acuerdo al recurso, esos cambios violan el artículo 17 de la Constitución, las garantías judiciales y la protección judicial previstos en la Convención Americana de los Derechos Humanos, además del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues no permite el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, según expuso el diputado Héctor Sául Hernández, del PAN.

En tanto, a la Ley de Amnistía se agregó un nuevo artículo según el cual se da una facultad exclusiva de perdón al Ejecutivo: “por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento, en casos específicos que reúnan las siguientes condiciones”.

Moreira dijo que ambas acciones de inconstitucionalidad buscan demostrar que las reformas controvertidas representarían un retroceso en materia de derechos humanos, y de los tratados que en la materia ha firmado México.

Por eso, insistió en que el PRI mantendrá sus votos con el PAN en “la defensa de las instituciones” pero en asuntos donde hay diferencias ideológicas, como siempre, valorará su voto.

“Vamos a seguir nuestra ruta pero la defensa de las instituciones como fue la acción de inconstitucionalidad de hoy, la vamos a votar con ellos, ¿por qué? Pues porque si no si no detenemos la Corte se va a acabar el país, no las cosas que sean distintas en ideología, como ha sucedido nosotros, votamos distinto. Eso ha sucedido siempre”.

Rementería admitió que hoy que se discute una eventual reforma al Poder Judicial y renovación de jueces, magistrados y ministros de la SCJN, es probable que se decida renovar a la Corte pero la oposición está obligada a presentar los recursos jurídicos como las acciones de inconstitucionalidad, para defender los derechos de los ciudadanos.

“Mas allá de quienes estén al frente de la Corte. Esperamos que quien esté al frente de la Corre tome en cuenta los argumentos y actúen en consecuencia y si eso es así, pues seguramente nos va a dar la razón”, dijo.

Sobre la Ley de Amparo mencionó que se dejará en indefensión a las personas de escasos recursos, que son las que no pueden pagar un abogado, y si una norma viola sus intereses necesariamente deberán tramitar su propio amparo pues no habrá el beneficio de una suspensión general a pesar de que “hay tesis varias que indican que siempre hay que tratar de lograr el bien mayor.

En tanto, “el problema de la amnistía es que es un instrumento arbitrario, discrecional para que el presidente pueda liberar a quienes quiera liberar y eso no se puede permitir. Es una vez más un instrumento del presidente Andrés Manuel López Obrador para controlar todo”, de acuerdo al panista.