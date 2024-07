Andrés Roemer: "Sé que no me escapé de la justicia, sino de la injusticia"

"No me escapé de la justicia sino de la injusticia... llevo aquí tres años. No me permiten una evidencia, no reconocen a mi abogada, jurídicamente me deberían de dar el derecho. No es que me haya escapado de la justicia porque no había nada en contra mía, estaba previniendo que me metieran injustamente a la cárcel y que me destruyeran con lo que ya habían destruido", apuntó.

El escritor y exfuncionario relató que decidió huir de México luego de que empezó a escuchar que lo iban a meter a la cárcel y "hubo una tormenta perfecta" en su contra.

Además declaró que, si bien él no es ningún santo ni una persona perfecta, asume muchas responsabilidades.

"No soy una víctima ni mucho menos, pero sñu he padecido muchas cosas inmerecidas... puedo asumir que le abrí la puerta de mi vida a mucha gente que no debería, que he sido demasiado confiado, que puedo pecar de extrovertido, que me importa mucho caer bien aunque a veces logro lo contrario, que puedo hacer muchas cosas", expresó.

"Si volviera a nacer sería mucho más precavido, mucho más desconfiado, mucho más prudente. Hubiera también generado menos expectativa en relaciones íntimas, hubiera tenido la valentía que sí yo salía con alguien tres meses y pues no me late, terminar y hacerlo más fácil, pero no puedo colgarme una medalla de algo que nunca he hecho y las barbaridades que me han adjudicado acaban con tu vida, estás hablando con un muerto en vida", agregó.