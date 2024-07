Alito va por expulsión de priistas que lo critican: Sauri, Coldwell, Beltrones

En una conferencia, sin decir nombres, pero aludiendo a aquellos que lo han señalado de acaparar el poder en el partido, Alejandro Moreno mencionó que los priistas que estuvieron relacionados con actos de corrupción y hechos presuntamente criminales, como el Pemexgate, el caso Agronitrogenados y hasta relacionados con la muerte de Luis Donaldo Colosio no evadirán su responsabilidad, pues dijo que los van a exhibir.

“No van a evadir su responsabilidad; de una vez se los digo a los medios de comunicación: los vamos a exhibir, los priistas, a esta bola de corruptos y sinvergüenzas. No nos van a asustar ni echar para atrás, yo soy un gladiador, yo estoy echado para adelante siempre. Esto no es violencia, sino es claridad, como ellos me han difamado y calumniado todos los días, porque ellos no hace propuesta para el PRI, ellos atacan a su dirigente. Esta bola de cínicos que lastimaron al PRI”, comentó.

Agregó que en el caso de Dulce María Sauri –una de las priistas que se opuso a la reelección de Alejandro Moreno–, ella fue presidenta del PRI en el 2000, cuando por primera vez en la historia el partido perdió la presidencia de la República y se dio el caso del Pemexgate, donde se dio el desvío de millones de pesos de Pemex para la campaña presidencial del priista Francisco Labastida.

“Ellos fueron los que estuvieron al frente del partido. ¿por qué no levantaron la voz para que castigaran a todos los que estuvieran metidos en eso? No lo digo yo, lo dijo la autoridad judicial y tuvimos severas consecuencias, porque se empezó a fortalecer y consolidar el rechazo del PRI y la participación del gobierno en los hechos de corrupción con el partido por eso los vamos a exhibir todos los días”, mencionó.

Dijo que también hay propuestas en el PRI para crear comisiones para llamarlos al partido y al Congreso con el fin de que rindan cuentas:

“Así lo vamos a hacer con firmeza y claridad para que asuman su responsabilidad”, explicó que en casos de corrupción, como el de de Agronitrogenados, en el cual estuvo, dijo, relacionado Pedro Joaquín Coldwell.

"Vean los actos de corrupción, de Pemex, de Agronitrogenados. Pedro Joaquín Coldwell no tiene vergüenza. Díganme cuándo se han parado en el partido y dicen que son priistas. Digan todo lo que han hecho todos estos, porque eso si lastima al PRI, porque por culpa de ellos atacan a los priistas. Aquí hay priistas honestos , comprometidos. Ese es el PRI, no esta bola de cínicos, que lucraron con el PRI y que por culpa de ellos lastimaron a nuestro partido", declaró.

Explicó que su trabajo será exhibir a los priistas que por su actuar y actos de corrupción dañaron la imagen del partido.

"Lo que voy a hacer es señalar que por ese actuar y realizaron es la imagen que le hicieron al PRI y la narrativa que tiene, porque fueron esos actos de corrupción", mencionó.