Sheinbaum se compromete a continuar con el Plan de Justicia para el pueblo Yaqui

En un evento en Guaymas, Sonora, la próxima presidenta aludió a la mayoría calificada que Morena puede lograr en el Congreso de la Unión, pues aseveró que impulsará la reforma constitucional del pueblo Yaqui, la cual busca reconocer a las comunidades originarias y afromexicanas, como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio.

"También me comprometo a seguir con la reforma constitucional que fue planteada por ustedes. La vamos a lograr ahora que tenemos la mayoría calificada en el Congreso (de la Unión) y continuar con el plan de justicia para el pueblo Yaqui y los planes de justicia para los pueblos originarios de nuestro país", comentó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador enalteció que México tendrá a su primera mujer al frente del Poder Ejecutivo Federal, que será Claudia Shienbaum, y aseguró que ella es la presidenta más preparada de la historia del país y que cumple con los tres principios básicos de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

"Desde que México logra su independencia política con su primer presidente, ahora 200 años después, más 300 del periodo colonial, por primera vez nos toca a nosotros la dicha enorme de poder vivir para contarlo de que México va a tener una mujer presidenta. Eso es una cosas bellísima que produce mucha felicidad. Si le agregan que se trata de una mujer preparada yo les puedo decir que, de todos los presidentes, es la más preparada”, mencionó al referirse a Sheinbaum.

En el evento, comentó que la próxima presidenta estudió el grado más alto en el sistema educativo, que es un doctorado, por lo que consideró que es una mujer preparada y con experiencia; además, mencionó que también desde muy joven lucha por la justicia y no es “fifi”.

“Esta señora es doctora, es lo mas alto. Una mujer preparada, luego con experiencia y dos cosas que son importantes: que viene de jovencita luchando por la justicia, no es 'fifí', ella siempre luchó por los pobres, por los necesitados. Por eso lo más importante es la honestidad y es lo que tiene la presidenta. Cumple con los tres principios básicos de nuestro movimiento: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, declaró.

Consideró además que no hay nada de que preocuparse con el próximo gobierno, ya que mencionó que está “garantizado el relevo y habrá continuidad en todos los programas de bienestar".