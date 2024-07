“Siempre habrá coordinación y diálogo bajo las directrices que usted nos mande desde la Presidencia. Actuaremos con respeto y civilidad en la búsqueda de acuerdos, para dar soluciones a las exigencias de la sociedad. Me conduciré con honestidad y seguiremos haciendo nuestro lema de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo: aprendimos del mejor”, afirmó Rodríguez Velázquez al mostrar su satisfacción por continuar junto a Sheinbaum.

Sale del MIDE Rosa Icela Rodríguez, futura secretaria de Gobernación, y afirma que el diálogo con los otros poderes será con respeto.



La próxima titular de la Secretaría de Gobernación es considerada por especialistas como una figura cercana al presidente saliente, que tendrá una posición clave en la administración de la primera mujer presidenta de México.

Rodríguez deberá enfrentar retos al interior de propio partido gobernante, Morena, así como ante los problemas que han sido una demanda constante durante años, como la desaparición de personas y la violencia contra las mujeres.

Rosa Icela Rodríguez es egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Inició su carrera política a lado de López Obrador cuando estuvo al frente del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Por eso no extraña su cercanía con el hoy presidente, a quien acompañó en el último tramo de su administración como encargada de la Seguridad Pública en el país.