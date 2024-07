CNTE reprueba que Delgado vaya a SEP; él presume desplegado de universidades

"La CNTE no olvida que formó parte del Pacto por México, además, avaló y festejó la nefasta Reforma Educativa de 2013. ¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden!, se lee en una imagen que fue compartida por la CNTE a través de redes sociales.

No dejaremos pasar al traidor @mario_delgado

Delgado compartió un desplegado en el que universidades públicas del país se comprometen a trabajar con él.

Muy agradecido con las universidades públicas que extendieron su compromiso para trabajar en la nueva etapa que nuestra nuestra presidenta electa, @Claudiashein , me encargó al frente de la @SEP_mx . Con gusto y entusiasmo, trabajaremos de la mano y en coordinación para continuar…

"Mario Delgado representa un retroceso a la educación pública en México y una ofensa al magisterio. La CNTE y el magisterio democrático rechaza a quien dió apoyo a la mal llamada Reforma Educativa de EPN", se lee en otra publicación de la CNTE.

Las voces en contra del nombramiento de Delgado se fueron sumando después de que se anunció su desiganción, entre las cuales destacan la de la politóloga, Elisa Godínez, quien forma parte del Consejo Editorial de “Sentido Común”, una revista presentada por Sheinbaum en marzo de 2023, y que dijo que no le parece acertado que el presidente de Morena dirija a la SEP.

“No me aparece acertado el nombramiento para la Secretaría de Educación. Digo, a nadie le importa, pero mi pecho no es bodega”, publicó en X.

