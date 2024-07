Sheinbaum dice que no pintará raya con AMLO; no habrá “traición“ a la 4T de AMLO

En este acto, la próxima mandataria aseguró que no existirá “traición” por parte de ella en la política que ha implantado el actual mandatario, ya que dijo que en las pasadas elecciones los ciudadanos pidieron que se continuara con la Cuarta Transformación.

“Este 2 de junio el pueblo de México dijo ‘queremos que continúe la Cuarta Transformación’, y esa es la esencia de lo que va a ser los próximos seis años. No va haber traición, no va haber vuelta en U, no va haber regreso al pasado”, dijo en medio de gritos de “presidenta, presidenta”.

Desde el Centro Cultural Los Pinos, donde antes era la residencia del presidente en turno, mencionó que se debe reconocer lo que ha hecho López Obrador es estos seis años como mandatario federal con el fin de continuar “con la transformación” de país; por ello, pidió a los simpatizantes y militantes de Morena seguir con tareas del movimiento, como acudir a plazas para hablar de la reforma al Poder Judicial.

“Como coordinación de este movimiento colectivo, tenemos que seguir trabajando, compañeros, no se acabó la lucha. Hay tareas. Hay que ir seguro trabajando por el pueblo de México, por la transformación. ¿Por qué no vamos a las plazas para hablar del a reforma al Poder Judicial?”.

En el evento, también propuso celebrar el triunfo de López Obrador de 2018, como el 1 de julio día “De la revolución de las conciencias”, “Del triunfo del pueblo” o “De la verdadera democracia”.