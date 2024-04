El Ejército gasta 300 mdp en drones y aeronaves no tripuladas contra el crimen

Regular drones, no es la solución

El gobierno federal ha propuesto regular el uso de drones. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa para regularlos y sancionar con prisión de 20 a 53 años el uso de drones para crear alarma, terror o atentar contra la seguridad nacional o para extorsionar a las autoridades o particulares.

Para Víctor Hernández la regulación de drones no es la solución, sino el problema de fondo es el ingreso de armas de parte de Estados Unidos.

“El crimen aprovecha una tecnología que no está regulada, es decir, en el país no hay regulaciones estrictas para la venta, para el uso de drones, pero la regulación no es la solución porque en el momento en que se prohíbe un producto surge un mercado negro como sucedió con los vapeadores. El verdadero problema está en que esos drones, se les ponen artefactos, lo que sucede por una legislación tan laxa que hay en Texas, en Arizona, estos estados de la frontera con México, donde puedes comprar prácticamente cualquier artefacto”, destaca.

México cuenta con Norma Oficial Mexicana 107-SCT3-2019 , la cual plantea que las aeronaves pilotadas a distancia no pueden ser utilizadas para transportar mercancías peligrosas y/o sustancias prohibidas, ni para emplear o transportar armas o explosivos.

Víctor Hernández considera que las Fuerzas Armadas están reaccionando y no previniendo.

"El personal militar está reaccionando a la crisis, no la estás previniendo. Además que el verdadero origen de la crisis es que seguimos sin resolver el tema de la regulación de armas y el tráfico de armas con Estados Unidos", agrega.