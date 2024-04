“La guerra es irracional”, dice AMLO por conflicto Irán-Israel

El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció esta noche en contra del conflicto armado que escaló este sábado entre Israel e Irán.

“Ojalá y no escale el conflicto en Medio Oriente. La guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte; no beneficia a nadie, ni siquiera a los magnates y gobernantes belicistas. Apoyemos la paz y la fraternidad universal. No debe entrar en desuso la máxima de que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra”, dijo el mandatario.

Antes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó el ataque armado de Irán en contra de territorio israelí.

“México condena el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y hace un llamado a las partes a la auto-contención y a la búsqueda de soluciones de manera pacífica para evitar la generalización del conflicto en Medio Oriente”, señaló la SRE.

“De la misma manera, México subraya la importancia de respetar el derecho internacional en aras de la paz y seguridad internacionales”, agregó.

La autoridad desaconsejó viajar a la zona en cuestión y sugirió tomar precauciones y recomendaciones ante las alertas que autoridades locales están transmitiendo.