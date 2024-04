El ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas agradeció al Gobierno de México por haberle abierto las puertas de su embajada en Quito.

"El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político", expresó Glas durante una videollamada con su abogada Sonia Gabriela Vera.

El ex funcionario ecuatoriano celebró que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, difundiera las imágenes en que se ve cómo fue el asalto a la embajada mexicana.