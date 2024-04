AMLO reprocha a EU y Canadá postura por asalto a embajada de México en Ecuador

Horas más tarde, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que Washington ha pedido a Quito que trabaje con México para encontrar una solución a la disputa diplomática.

"Condenamos esta violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, incluyendo el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada", señaló.

En un comunicado emitido el sábado, horas después de la incursión en la embajada, el Departamento de Estado ya había indicado que "condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas", sin referirse directamente ni a Ecuador ni México.

Agregó que "toma muy en serio la obligación de los países anfitriones, según el derecho internacional, de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas".

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá se mostró "profundamente preocupado por la aparente violación por parte de Ecuador de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 al ingresar a la Embajada de México sin autorización".

López Obrador expuso que el presidente Joe Biden no se ha pronunciado como ya lo hicieron otros mandatarios.

“Pensamos que quieren mantener relaciones –igual que las tienen con nosotros– de amistad con Ecuador, a pesar de una actitud autoritaria como la que estamos viendo, (…) No queremos que se siga aplicando la doctrina Monroe, de que ese gobernante autoritario es ´un tal por cual pero es nuestro tal por cual´, eso debe eliminarse”, agregó.

Instó a los mandatarios Joe Biden, de Estados Unidos, y a Justin Trudeau, de Canadá, “a pronunciarse abiertamente".

"Si no lo hacen, no hay problema: con nosotros van a continuar nuestras relaciones, pero no vamos a dejar pasar un asunto así, no nos podemos callar. Seria de pusilánimes el que ante un atropello así nos quedáramos callados”, advirtió.

Trudeau y Biden “son libres de expresarse o no”, pero México “detallará donde ha habido solidaridad, donde se ha actuado con ambigüedad y donde de plano se ha tolerado el autoritarismo”

"Hasta ahora no ha habido posturas bien definidas por el derecho internacional y posturas ambiguas. (...) No se cumple con el derecho diplomático, ya es la ley del más fuerte. Ya es el doble discurso: estoy a favor de la libertad y las democracias, pero tolero el autoritarismo”, agregó.

Eso deberá ser conocido por loss igrantes en Estados Unidos y si no se denuncia es una mala señal hacia adelante para el derecho internacional, insistió.

“Nada de que se lleva a cabo un atropello así y quédense callados. No, no. México es independiente, es un país soberano y no vamos a permitir el injerecismo”, apuntó.