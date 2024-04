Rosario Robles: "Ojalá que Sheinbaum pueda tener un acto de independencia"

Hoy habla de venganza, pero también ha planteado que era la alumna favorita de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasó?

Al principio, ¿no? Era, pues fui su secretaria de organización. Yo lo impulsé mucho para que fuera el presidente del PRD. Después, hice todo para ganar la Ciudad de México con él como candidato, siendo yo la jefa de Gobierno. Y creo que ahí es donde empieza el diferendo. Donde ya no era la alumna, sino nos veíamos del tú a tú. Donde yo ya también tenía mi presencia, mi poder, mi popularidad por el gobierno en la Ciudad de México. Y creo que me empezó a ver como un obstáculo. Alguien a quien había que quitar del camino. Y los videoescándalos en los que aparece su gente, pero en la que yo estaba relacionada con la persona que los dio a conocer, fueron el pretexto perfecto para empezar a perseguirme durante años. Y lo lograron.

¿Por qué cree que querían quitarla del camino? ¿La veían como un personaje que podía crecer hacia el 2024?

Yo había recorrido el país muchas veces. Me conocían en todo México. Recorrí varias veces el país con Andrés Manuel. Lo recorrí después siendo presidenta del Partido de la Revolución Democrática. Y fui una secretaria de territorio, no de escritorio. Yo recorrí 700 mil kilómetros entre las dos secretarías. Estuve en las comunidades más pobres de México, sembrando un comedor comunitario, una tarjeta sin hambre, una estancia infantil. Y estuve en las ciudades más prósperas. Goberné la capital de la República. Y para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Entonces, tenerme a mí cinco años recorriendo el país, ya sin ninguna obligación de carácter administrativo, yendo a todos lados, pues creo que fue una idea... Conociéndome como me conoce Andrés Manuel, eso no le gustaba, porque él tenía ya un proyecto transexenal y, por supuesto, yo no entraba en esa lógica.

Quien me mandó a la cárcel es el juez Delgadillo Padierna, sobrino de René Bejarano y de Dolores Padierna, que estaban... pues querían vengarse de mí por los videoescándalos, cuando yo no... cuando fue él el que fue por el dinero. En la UIF, en ciertas instituciones como la Cámara de Diputados, que me inició el juicio político... Pablo Gómez, Irma Eréndira Sandoval. Personajes que tenían o que creían que tenían que cobrarme agravios, y por eso esta persecución de la que fui objeto. Pero pagando un alto precio, porque no puedo decir que fue nada fácil, pagué un precio muy, muy alto, mucha afectación a mi familia, a mi trayectoria, porque la cárcel ahora ya no es la pena corporal. Quemarte la hoguera, aunque te quemen simbólicamente, o de mandarte la guillotina o colgarte un palo... Pero sí es una muerte del alma. Te va matando poco a poco. Afortunadamente, yo sabía que tenía que luchar, tenía que pelear, tenía que demostrar mi inocencia, para mí era muy importante. Y ahí, además, encontré una causa que se sumó muchas de las que ya había tenido durante mi vida, que fue la de la justicia y la de apoyar a estas mujeres.

El 2024

Cuando dejó la cárcel, la oposición no tenía candidato. ¿Por qué no buscó encabezar la contienda presidencial?

Era un momento complicado, porque yo salgo con el cambio de la medida cautelar, pero todavía mi proceso jurídico vivo. Yo tuve que pasar varios meses, para que un juez sobreseyera mi causa, y posteriormente ir otra vez al amparo, al tribunal colegiado, un tribunal de apelación, a que ratificaran toda esta sentencia absolutoria. Entonces, en ese contexto para mí era muy difícil participar o plantearme participar. Sabía que era una figura, sabía que representaba a muchas de las víctimas de este país, porque era una víctima más, y que era un símbolo, un símbolo de esta injusticia que se ha cometido contra muchos y muchas en este gobierno. Pero no era el momento.

No era el momento, y yo creí que lo más pertinente y lo más prudente era sí opinar, porque no me he callado, he estado escribiendo, participando en programas y demás de lo que quiero y creo para mi país, pero no me tocaba en este momento encabezar el proyecto.

Rosario Robles ha dicho que fue presa política en el sexenio de López Obrador. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

No le tocó en este momento, ¿pero podría ser dentro de seis años?

Ya no, ya voy a estar... Mira, una de mis anécdotas de la cárcel es que yo voy subiendo unas escaleras y veo ya una persona más grande que yo que la está subiendo con mucha dificultad, y entonces la ayudo a llegar, pues ya a una parte segura, y me dice 'muchísimas gracias', con mucha amabilidad. No, ya no; voy a tener, ahí sí, ya las canas muy claras; no, yo no.

Aprendí algo en la cárcel muy importante, que el poder lo puedes ejercer sin tener un cargo, no lo necesitas. Cuando eres poderosa porque tienes causas que acompañar, no necesitas un cargo. Qué bueno que vamos a tener una mujer presidenta, ojalá sea una mujer independiente y que nos defienda a las mujeres.

¿Qué opina del proyecto de continuidad que plantea Sheinbaum?

Obviamente yo apoyo al frente opositor; no creo en el Plan C, no creo que es lo que necesite México, no creo en desbaratar las instituciones que tanto trabajo nos ha costado construir, y que nos ha costado construir a quienes hoy gobiernan, porque con ellos marché, con ellos llené Zócalos, con ellos luché, y que hoy se volteen contra el INE, contra elecciones limpias y libres, contra la no intromisión del gobierno en los procesos electorales, que fueron nuestras banderas, fueron por lo que luchamos, pues a mí me parece terrible.

Más me preocupa es este clima de polarización, de odio que se ha sembrado, de división entre mexicanos y mexicanas, entre hermanos y hermanas. Yo creo mucho en estos diálogos por la paz que está impulsando la Iglesia Católica y más de 1,600 organizaciones civiles, de que lo que tenemos que buscar es la reconciliación, es perdonarnos y reconciliarnos e ir por una ruta de caminar juntos para sacar al país adelante. Poniendo el acento en la seguridad, en la reconstrucción de la paz desde abajo, en las comunidades, en reencontrarnos, en escucharnos, en dialogar, en volver a entender los unos con los otros en lugar de estigmatizarnos. Y yo creo que eso es lo que necesita México y la continuidad no es eso.

Ojalá, ojalá si Claudia Sheinbaum es la presidenta de México, pueda tener un acto de independencia, y pueda realmente ir por un camino diferente que sea el de reconciliación y sea el de la paz. Y la paz se consigue ejerciendo todo el poder del Estado contra quienes atentan contra la seguridad de las y los mexicanos.

¿Xóchitl Gálvez era el personaje que necesitaba la oposición?

Creo que Xóchitl es el personaje que... el mejor personaje que tuvo la oposición para este proceso. Yo creo en mucho de lo que ella plantea, pero tengo una posición también crítica. No estoy ahí. Y como analista, como mujer que estudia lo que pasa en el país y como a partir de mi propia experiencia, pues desde luego que no me gusta que para proponer alternativas al sistema de justicia planteemos una mega cárcel. Nos vamos a los extremos, ¿no? Nos vamos de 'los abrazos, no balazos', nos vamos a la mega cárcel al estilo Bukele. Cuando la justicia es mucho más que eso, ¿no?

La justicia verdadera no tiene que ver simplemente con que se aplique la ley, con que se respete la Constitución, con que se respete la presunción de inocencia y el debido proceso, con que se erradique la corrupción de los espacios de procuración y administración de justicia y porque haya un verdadero enfoque de derechos humanos, de entender más allá de lo que dice en blanco y negro la ley, la parte de la historia personal, de la tragedia, del ser humano que tienes enfrente y de lo que la llevó y lo llevó a estar sentado en ese banquillo de acusados.

¿El PAN, el PRI y el PRD sí están jalando a favor de Xóchitl?

No estoy ahí en esas entrañas, no conozco qué tanto estén aportando los partidos, cuál sea la situación. No me gusta el discurso del perdedor, cuando ya te empiezas a quejar. Yo creo que hay que echarse para adelante, creo que hay que hacer cosas disruptivas, creo que todavía hay tiempo y sobre todo hay que apostarle a una altísima participación ciudadana. Y para que haya una alta participación ciudadana se tiene que perder el miedo. Tenemos que luchar para que la gente vence el miedo y para que haya elecciones libres.

Y por eso yo creo que más que en las candidatas o el candidato, más que en los partidos políticos, la enorme responsabilidad está ahorita en los ciudadanos y las ciudadanas. Tenemos que comprometernos, la patria nos lo demanda y tenemos que salir a votar. Es nuestra gran arma, es nuestro poder como ciudadanos decidir el rumbo. Es el rumbo del país.