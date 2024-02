AMLO insiste en que fue calumniado por The New York Times sin “ninguna prueba”

El mandatario además criticó a la plataforma de videos YouTube, la cual eliminó el video de la conferencia matutina en la que López Obrador expuso los datos de la periodista.

“No nos consultaron cuando se aprobaron esas normas, pero además no es un asunto solo técnico, es un asunto político, porque ni modo que esta norma se le aplique a nuestros adversarios. Si me mientan la madre, si se meten con mi familia, si me calumnian un día sí y el otro también, por qué no afectó las normas de la comunidad el periodista que hizo el reportaje en donde supuestamente yo recibía dinero del narcotráfico, ¿no me afecta?”, sostuvo López Obrador.