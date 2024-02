La aspirante de la oposición aseguró que, pese a recibir algunos mensajes que critican su físico, le han llegado cientos de mensajes de respaldo.

“Entre los mensajes que he recibido critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos. No se preocupen, eso se quita; lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado”, señaló.

Filtraron mi número de teléfono y no han dejado de llegar mensajes.



Preocúpense, porque esto ya nadie lo para. pic.twitter.com/Rj06ArcTXV — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) February 25, 2024

Esto contrasta con las acusaciones de Sheinbaum y José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes acusaron recibir insultos y amenazas luego de que sus números personales fueran publicados en redes sociales.

Esta filtración se dio después de que el presidente difundiera en su conferencia matutina el número de Natalie Kitroeff, corresponsal de The New York Times en México y coautora de un reportaje sobre la investigación de presuntas reuniones de personas cercanas a López Obrador con el crimen organizado.