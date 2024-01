Gobierno adelantará pagos de programas sociales por veda electoral

La dispersión del pago correspondiente y el que se adelantará comenzará el lunes 29 de enero y concluirá el viernes 23 de febrero.

La veda electoral iniciará el 1 de marzo día en que arrancarán las campañas electorales para renovar la Presidencia de la República y concluirán el 3 de junio, luego de la jornada electoral. Durante este periodo no se pueden inaugurar obras o presumir logros de gobierno.

En su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que quieren ser respetuosos de la veda, por lo que instruyó adelantar el pago de programas sociales.

“No se pueden entregar apoyos, no se pueden hacer asambleas, queremos ser respetuosos de de todos estos procedimientos para no regresar a lo de antes que no se respetaban los tiempos, había reparto despensas y materiales de construcción hasta un día antes de la elección en la noche”, recordó.

¿Cuánto recibirán los beneficiarios de programas sociales?

El próximo mes, todos los ciudadanos que están inscritos en alguno de los programas sociales, recibirán los pagos que corresponden marzo-abril y mayo-junio.

Pensión de adultos mayores: recibirán 12,000 pesos.

Personas con discapacidad: su pago será de 6,200 pesos.

Madres solteras: tendrán una dispersión de 3,200 pesos.