Vacuna Pfizer para niños: lo que debes saber de la vacuna pediátrica en México

Autorización de la Cofepris

Desde el pasado 16 de octubre, el Comité de Moléculas Nuevas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió la opinión favorable a la vacuna Comirnaty, ARNm monovalente con la actualización de la variante estacional ómicron XBB.1.5 del virus SARS-CoV-2 con base en la recomendación de la Organización Mundial de la Salud.

Fue hasta el 7 de diciembre que se autorizó el uso comercial de la vacuna, cuyas primeras dosis para este fin llegaron a México el 15 de diciembre, con las que inició la comercialización de los fármacos este 20 de diciembre.

La Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 , para la Prevención de COVID-19 en México no se ha actualizado desde 2022, por lo que no existe una guía para las vacunas recién llegadas y que serán de uso comercial.

No obstante, la Cofepris exhortó a la población a no hacer uso indiscriminado de ninguna vacuna contra COVID-19, pues debe considerarse el riesgo-beneficio de cada aplicación. “El suministro de estos biológicos debe ser bajo vigilancia médica y no se deberá aplicar de manera indiscriminada, ya que pueden representar riesgos para la salud”, alertó.

Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) la Cofepris entregar versión pública de la resolución emitida a la solicitud presentada por Pfizer para la modificación de las condiciones de la Autorización Temporal de Uso de Emergencia de la vacuna “Pfizer-BioNtech COVID-19 Vaccine”, en el grupo etario de 6 meses a menores de 5 años.