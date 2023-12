Rompen Morena y MC en el Senado para votar terna; AMLO designará a ministra

Ante ese escenario, el relevo en la Corte se perfila para que termine por ser vía la designación directa del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando, eventualmente, la terna sea rechazada en las próximas horas.

“Me temo que sí, será la primera vez en la historia del país”, en que el Ejecutivo ejerza esa facultad ,dijo Monreal, quien planteó que se intentará alcanzar los votos.

Apenas este martes 12, los grupos parlamentarios en el Senado se encerraron en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para amarrar acuerdos en un gran bloque de designaciones que se acumulan en esa Cámara, aunque el mismo Monreal aseguró que “no era un trueque”.

Admitió que los acuerdos que él intentó construir fueron con Movimiento Ciudadano y que las designaciones pendientes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ni siquiera estaban a negociación, ya que Morena no lo tiene como parte de las prioridades, por lo que admitió, el Senado sí podría quedar en desacato al no nombrar dos comisionados cuando este 15 de diciembre se clausure el periodo ordinario de sesiones.

Converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del @senadomexicano. La sesión de hoy será larga. Atenderemos temas pendientes; confío en que prevalezca el diálogo. ¡Buen miércoles! pic.twitter.com/3seG28lTOq — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 13, 2023

Explicó que dos nombres de propuestas para magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que están pendientes de designación, bloquearon el acuerdo con MC.

“Cuando nos sentamos a la mesa de diálogo ellos plantearon, nuestra contraparte, un acuerdo integral porque incluso estuvimos a punto de sacar no la Sala Superior pero si las Salas Regionales, o si la ministra de la Corte por separado u otras propuestas y ellos dijeron no: el acuerdo es integral. Si no sale uno, no sale nada”, declaró.

Sin embargo, el coordinador de Morena, Eduardo Ramírez, platicó por su lado con las demás bancadas: PRI, PAN y con el Grupo Plural, con todos.ñ

“Estaba muy cerca de construirse (el acuerdo) y se planteó que en un extraordinario en enero pudiera retomarse y lograrse un acuerdo global, cerca de 90 nombramientos: 42 magistrados en los estados, cinco magistrados en salas regionales, dos en Sala Superior y como 70 magistrados de justicia administrativa, además de tres ternas para Comisión Nacional de Hidrocarburos en conjunto son más de 100”, detalló Monreal.

También indicó que la oposición quiere someter a votación los nombramientos y ya no se ve el escenario de ir a periodo extraordinario.

Al arranque de la sesión el Senado de la República, se escuchó la exigencia de Movimiento Ciudadano (MC) y del Grupo Plural de debatir sobre la crisis en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde incluso hay denuncias de acoso y violación sexual de parte de un magistrado.

Dante Delgado denunció que en las negociaciones ha habido “reparto” de magistrados electorales, y esto ha sido entre Morena y el resto de la oposición.

“Fuera máscaras”, dijo Delgado al acusar al resto de la oposición de negociar la repartición de cargos en el TEPJF.

“Acusan que hemos tenido un maridaje con Morena” se defendió Dante Delgado, cuando es al revés, según acusó.