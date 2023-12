AMLO expresa respeto a la familia tras la muerte de la mamá de “El Chapo”

“Respeto a la familia, ya la señora estaba grande y no tengo más comentario”, dijo al ser cuestionado al respecto durante la conferencia mañanera.

“Consideración a sus familiares, a todos los que pasan por esos trances. Nada humano me es ajeno y no hay que odiar y hay que poner en práctica ese principio filosófico universal del amor al prójimo; solo siendo buenos podemos ser felices”, agregó.

Loera Pérez llevaba dos semanas hospitalizada por problemas de salud, de acuerdo con Río Doce.

El presidente descartó además implementar medidas de seguridad extra en la zona de Badiraguato tras la muerte de la madre de la señora Loera.

La madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán nació en La Tuna, en Badiraguato, municipio de donde también era su hijo y donde se prevé que se realice el sepelio.

Además del procrear al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán”, María Consuelo Loera y Emilio Guzmán Bustillos tuvieron a Arturo (finado), Miguel Ángel, Aureliano, Armida y Bernarda.

Durante el juicio de su hijo en Estados Unidos, intentó en varias ocasiones, a través del gobierno de México, que su hijo fuera repatriado a México, no obstante, Joaquín sigue hasta el momento en una prisión estadounidense cumpliendo su condena.

El encuentro con el presidente AMLO

El marzo de 2020, el presidente López Obrador acudió a supervisar la construcción de la carretera Badiraguato-Guadalupe en Sinaloa, en la región conocida como el "Triángulo Dorado".

En este lugar, fue captado en video cuando saludaba a la madre de "El Chapo", quien se encuentra preso en Estados Unidos. “Nada más te saludo, no te bajes”, le dijo López Obrador a la señora María Consuelo Loera, durante el encuentro de unos segundos. “Ya recibí tu carta”, le comentó.

Días después, el mandatario federal explicó que en la carta le solicita que el gobierno de México repatrie a su hijo preso de Estados Unidos, además de que le envió “toda clase de bendiciones”.

“Que no lo ha visto en cinco años, que no se quiere morir sin verlo y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo y voy a hacer el trámite. Desde luego esto depende del gobierno de Estados Unidos y de la embajada de Estados Unidos. Yo creo que, por razones humanitarias, se le debería permitir ir”, planteó.

