El nuevo rector de la UNAM refrenda su compromiso con la igualdad de género

"Ni la universidad puede vivir ni los universitarios pueden trabajar con el fruto que la comunidad que tiene derecho de exigirles si las condiciones de apoyo y de comprensión no cumplen. La universidad ennoblecida por la libertad y responsable por ella, no atada o sumisa a una tesis o a un partido sino manteniendo siempre abiertos los caminos del descubrimiento y viva la actitud de auténtico trabajo o de critica veraz, no sujeta al elogio del presente sino empeñada en formar al porvenir dará a la República, cualquiera que sea el estado de la organización social y política la seguridad permanente de mejoramiento y renovación, el día de hoy hago votos porque así sea y exhorto a la comunidad universitaria a que trabajemos todos juntos por ello", finalizó el nuevo rector de la Universidad al dar su primer discurso tras asumir el cargo.

¿Quién es el nuevo rector de la UNAM?

Tiene 53 años y actualmente es el secretario general de la UNAM. Por su contribución científica y en la formación de recursos humanos de alto nivel, Leonardo Lomelí Vanegas fue admitido en 2022 para formar parte de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) como miembro regular .

Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, inauguró el seminario. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Trayectoria docente

Ha ejercido la docencia de manera ininterrumpida en la Facultad de Economía de la UNAM desde 1994. En ese año se incorporó a la planta académica de dicha Facultad como ayudante de profesor, desde 1997 como profesor de asignatura interino y a partir de 2001 como profesor de asignatura B definitivo. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía desde el 1º de noviembre de 2002.

Actualmente es profesor titular A definitivo de tiempo completo de dicha Facultad, cuenta con el nivel D del programa de Primas al Desempeño del Personal Académico (PRIDE).