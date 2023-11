“Debe ser sancionado como se señala en el 101 constitucional y debe retirársele el cargo, no brindarle la renuncia, no aceptarla y debe ser sancionado quitándole las prestaciones, los beneficios y su pensión, esa es la sanción que amerita la violación constitucional que el hoy ministro esta haciendo. La Constitución no es un trapo para andarla pisando, no es papel arrugado que se puede echar a un bote de basura”, reclamó Rojas Díaz Durán.

Incluso adelantó que Zaldívar, ya como colaborador de Morena, tendrá la encomienda de promover una próxima reforma del Poder Judicial “que pase por desaparecer a la SCJN e instaurar un tribunal constitucional partidista… un brazo ejecutor al servicio del poder presidencial”.

En la discusión sobre la renuncia de Zaldívar, el resto de legisladores de Morena y aliados defendió el derecho del jurista a decidir a qué dedicarse y aunque admitieron que no hay causa grave para la renuncia, como marca la Constitución, eso no está regulado.

Arturo Zaldívar encabezó la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta finales de 2022. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Bertha Alicia Caraveo y Navor Rojas, de Morena, y Jorge Carlos Ramírez Marín del Partido Verde (PVEM) –quien se estrenó en tribuna como parte del bloque de la cuarta transformación- abogaron por la libertad personal de Zaldívar a decidir su renuncia y su carrera de sentencias de avanzada.

La salida del juzgador, dijo Rojas, serán en beneficio de los mexicanos al ser por la continuidad de un proyecto de nación que prioriza el bienestar y consideró que es suficiente “no estar a gusto” para renunciar, seguramente porque “el Poder Judicial está podrido”.

Como él, “fuera máscaras” y los ministros “prianistas” deben confensarse como tales, dijo Rojas, mientras que Ramírez Marín consideró que son sinceras las razones de Zaldívar para dejar la Corte.

Que se vaya sin privilegios

La oposición fue severa en sus señalamientos a Zaldívar y la alerta de que detrás de su salida de la Corte está la estrategia del presidente López Obrador de tener un control transexenal del Poder Judicial.

Quiere ser él quien designe al próximo ocupante de la magistratura, y por 15 años, con lo que a fin de su sexenio habrá propuesto a cinco ministros de la Corte, cuando sólo le corresponden tres, alertaron los senadores Damián Zepeda, de Acción Nacional (PAN) y Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural.

Zaldívar “le esta regalando al presidente López Obrador una designación que no le corresponde, le están robando a la próxima presidencia una designación de ministra o ministro por 15 años. Esa estrategia quiere que este Poder Ejecutivo trascienda el sexenio y tenga un control con un perfil subordinado en la Corte. No, no estamos pidiendo que regrese, que se vaya porque ya no es imparcial, no es independiente, pero esta renuncia no es digna y debe ser repudiada”, advirtió el panista Zepeda.

“Se tiene que ir como un traidor por ser un mal integrante de la SCJN”, sentenció la senadora del PAN Josefina Vázquez Mota.

Es “un ministro lacayo”, le llamó Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Plural.

“Si quiere renunciar debería renunciar bien. Pero no, él quiere quedarse con los haberes, con las prestaciones, con la pensión del retiro. Si está renunciando a ser ministro, debería estar renunciando a ser ministro en retiro. Que le quiten al chofer, que le quiten la pensión. ¿Qué dice el público que nos acompaña?”, cuestionó la senadora Claudia Anaya Mota, del Revolucionario Institucional (PRI) ante la mayoría morenista, que ha cuestionado esos privilegios de los integrantes de la Corte.

“Si puede ser (que renuncia), pero que renuncie a todas las prestaciones, como debe de ser, que tenga tantita dignidad, tantito decoro. Esta renuncia pone en evidencia el poder corruptor de la presidencia”, sentenció la legisladora del tricolor.

Por el Grupo Plural, los senadores Germán Martínez Cázares y Álvarez Icaza enfatizaron en que el ministro dimitente puede decir que defenderá un proyecto que ve por los sectores más desfavorecidos, pero en su trayectoria está el haber defendido a banqueros para cargar sus pasivos al Fobaproa, mismos que el país ha absorbido desde hace más de 20 años.

Hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador en su escrito sobre el Fobarpoa señala a Zaldívar como el abogado que protegió a Bancomer, destacaron, de auditorías que hubieran evitado daño al erario.

“La causa grave (de la renuncia) es falsa. No es cierto que quiera ver por los marginados, en julio de 2002 el abogado Zaldívar no tenia asuntos marginales, estaba posicionado con los más grandes intereses, con los banqueros y logró con sus socios asesorar con demandas de amparo y fallos de un Poder Judicial que no era corrupto presionar al IPAB para evitar la reversión de créditos otorgados por el Fobaproa por 72, 700 millones de pesos”, denunció Martínez Cazares.