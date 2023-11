Diabetes, el enemigo número uno de la salud de los mexicanos

En nueve años (2010-2019), la mortalidad atribuible a la diabetes aumentó un 10% o más en países como Costa Rica, Venezuela, República Dominicana, Santa Lucía, Honduras, Surinam, México y El Salvador.

En el país pasamos de una tasa de mortalidad de 59 decesos a 65 en ese periodo, de acuerdo con el informe de la OCDE Health at a Glance: Latin America and the Caribbean 2023.

Impacto a la salud

La diabetes es una enfermedad metabólica crónica, caracterizada por altos niveles de glucosa en la sangre. Se produce cuando el páncreas no produce o regula de manera eficiente la insulina, hormona que permite a la glucosa penetrar en las células.

Se estima que en México 14.6 millones de personas adultas viven con diabetes; pero, de éstas, 5 millones desconoce su diagnóstico, recordó Otto González, jefe del Servicio de Endocrinología y Bariatría del Hospital Juárez de México de la Secretaría de Salud.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre, el especialista explicó que, además, 22.1% de la población mexicana ya está en riesgo de padecer esta enfermedad, pues registra niveles de glucosa elevados en sangre, aunque no lo suficiente para confirmar diabetes.