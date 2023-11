“Fue una noticia que me hizo llegar el Gobierno, que existía ese tipo de comentario, que tuviera cuidado. Que eran comentarios de prisión. Sí me llegué a enterar. Es difícil saber si era chisme. Los que saben si era verdad o no eran los del Gobierno. Ellos me dijeron: ‘Existe este comentario, ten cuidado, no te preocupes de más, todo está bien’. Yo dije: ‘pues si dicen que todo está bien, saben por qué’”, relató Zambada García, quien cumplió ya su condena en Estados Unidos.

“En realidad qué puede pasar. Yo no tengo la culpa de lo que hace otra persona. Todos sabemos lo que hicimos y no vas a poder culpar a una persona por lo que te está pasando. Entonces yo qué te puedo decir, sí me enteré, sí me preocupó, a la familia. Si él lo decidía y podía hacerlo, pues qué podía yo hacer”, agregó.

El hermano del líder del Cártel de Sinaloa relató también cómo fue su captura en México, sus días en la cárcel en Estados Unidos, cómo ingresó al narcotráfico y sobre sus planes dentro de la música regional.

A Genaro García Luna, dijo, ya le compuso un corrido. “No lo pienso sacar por el momento, pero a lo mejor un día me dan ganas y lo echo al aire. Fue un tema muy sonado y se presta para ponerlo en la historia”, relató.

Zambada fue el testigo clave de la Fiscalía de Nueva York en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública.

De acuerdo con las autoridades, “El Rey” Zambada controlaba el narcomenudeo en Guerrero, Oaxaca, en la Ciudad de México y su zona metropolitana, y la entrada de cocaína y metanfetaminas vía el aeropuerto de la CDMX.

Zambada fue capturado el 23 de octubre de 2008 durante una balacera en la colonia Lindavista del entonces Distrito Federal (DF). La Procuraduría General de la República (PGR) lo presentó con 15 personas más.

En 2012, Jesús Zambada fue extraditado a Estados Unidos, luego de que fue requerido por las cortes federales del Distrito de Columbia y del Distrito Sur de Nueva York, por los delitos de asociación delictuosa y delitos contra la salud.

En 2018, Zambada testificó en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, al que señaló como uno de los líderes principales del Cártel de Sinaloa y explicó cómo en una ocasión le ayudó a escapar de las autoridades mexicanas.

Luego de continuar colaborando con autoridades de Estados Unidos, Zambada obtuvo su libertad. Dice que nunca regresará a México y lamenta saber que probablemente nunca volverá a ver a su familia.