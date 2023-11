La Conade propone entregar estímulos de deportistas a damnificados por Otis

El presidente agregó además que parte de los recursos económicos destinados para dicho estimulo fiscal también provendrían de los decomisos realizados por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Hablé también con el fiscal general Alejandro Gertz Manero, y de todo de lo que se decomisa pues también se recoge dinero y dólares que se le quita a traficantes de droga, que no sólo es el quitarle este dinero, sino quitarles la droga porque necesitamos que no se tenga este producto que daña tanto a los jóvenes...Bueno, el fiscal Gertz Manero ya me informó que nos van a pasar una cantidad suficiente de esos dólares decomisados para tener ya lo que vamos a entregarles cuando regresen", comentó el mandatario federal.

Cabe recordar que hace cuatro años, todos los competidores de los Juegos Panamericanos de 2019 que se llevaron a cabo en Lima, Perú, recibieron un estímulo de 240,00 pesos a lo largo de un año, equivalentes a 20,000 pesos mensuales.

A ello se sumó una gratificación especial para los medallistas el cual fue de 40,000 pesos mensuales más para oro, 35,000 para plata y 25,000 para bronce.

La Conade precisó este martes que desde el inicio de la justa continental, México ha estado en los primeros lugares del medallero general con 35 oros, 22 platas y 33 bronces, un total de 90 metales, cifra que puede incrementar en los próximos días.

Es así que en lo que va de la justa continental, la delegación mexicana no ha bajado del cuarto lugar del medallero general.