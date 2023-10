La Embajada de Israel rechaza la postura de AMLO respecto al conflicto armado

El presidente López Obrador aseguró en su conferencia matutina que la postura del Gobierno federal es a favor de una "solución pacífica".

"No queremos la guerra, no queremos la confrontación, no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede haber, que puede existir, la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra que produce mucho sufrimiento. No queremos víctimas por las guerras", dijo esta mañana en su conferencia matutina.

El presidente López Obrador lamentó "lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos, de israelitas", y consideró que la Organización de las Naciones Unidas debe de aplicarse a fondo.

"Estamos viendo que no apuestan a la búsqueda de la paz, siempre bloquean cualquier iniciativa en ese sentido. Yo creo que se debe de convocar a una asamblea de Naciones Unidas con la participación de todos los países miembros para pronunciarse por el diálogo, por la solución pacífica y evitar la guerra con todo el daño que ocasiona, esa es nuestra postura", afirmó.