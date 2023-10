AMLO propone asamblea en la ONU para solución pacífica del conflicto en Israel

El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra del conflicto en Medio Oriente entre Israel y Hamás, y sugirió que hoy mismo la Organización de las Naciones Unidas convoque a una asamblea por la solución pacífica y evitar la guerra.

“No queremos la guerra, no queremos la confrontación no queremos la violencia. Sostenemos que es lo más irracional que puede a haber, que puede existir, la confrontación, el uso de la fuerza y la guerra que produce mucho sufrimiento. No queremos víctimas por las guerras, lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos e israelitas”, aseguró el presidente López Obrador.