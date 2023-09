“Nosotros no plagiamos, no robamos”, insiste Sheinbaum tras señalamientos

Después de que Guillermo Sheridan señalara en Latinus un supuesto plagio de párrafos e ideas en su tesis de licenciatura, Claudia Sheinbaum insistió que ella nunca ha robado ni ha tomado información de otros sin citarla.

“No señor, no robamos, no mentimos, no plagiamos y nosotros sí amamos al pueblo de México”, dijo la futura candidata presidencial de Morena.

De acuerdo con Sheridan, quien reveló el plagio en la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel, Sheinbaum tradujo ideas de un libro del científico Samuel F. Baldwin y las presentó como propias en su trabajo de titulación en la Facultad de Física.