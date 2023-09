Sheinbaum: El segundo nivel de la 4T implica desarrollo con bienestar

Dar resultados en seguridad, se deben atender las causas

Similar a la visión que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum aseguró que para enfrentar el problema de inseguridad en el país se deben atender las causas.

Recordó que en su paso por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México logró disminuciones de 50% de delitos de alto impacto, 50% en homicidios dolosos y feminicidios en 37%. ¿Cómo se hizo? Con ejes como atender las causas, mejorar las condiciones a los policías, y coordinación entre la Guardia Nacional e instituciones como la Fiscalía General de Justicia.

“Hicimos que la policía de la ciudad cooperará con la Fiscalía General, esto permitió la desarticulación de alrededor de 300 bandas delictivas en la ciudad y esto lo hicimos en coordinación con la Guardia Nacional,con la Sedena y con la Marina”, señaló.

Inuaguración Summit 2023. Claudia Sheinbaum. (Diego Alvarez)

Que una mujer llegue a la Presidencia,un símbolo que no puede minimizarse

Consideró que en México ha cambiado la participación política de las mujeres y esto es una realidad con la llegada de más gobernadoras, más presidentas municipales, más diputadas, lo que ha contribuido a que sea “normal” que una mujer gobierne.

Reconoció que el hecho de que una mujer llegue a la Presidencia de la República es un asunto que por sí solo no garantiza cambios.

“El que una mujer llegue a la presidencia es un símbolo que no puede minimizarse, pero estoy de acuerdo, no lo es todo, si todo va a seguir igual pues no tiene ningún sentido”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que para atender a las mujeres se requieren políticas enfocadas a los problemas que hoy le afectan como la seguridad pública para disminuir los feminicidios