¿Qué son los "poppers" y por qué la Cofepris alerta sobre su uso?

¿Qué son los "poppers"?

Los "poppers" se comercializan con fines recreativos, en presentación líquida contenida en frascos pequeños para su uso por inhalación.

El uso de los "poppers" se ha popularizado principalmente entre jóvenes y adolescentes, esto debido a que los compuestos químicos que contienen, que se podrían llegar a considerar como una droga, tienen un efecto estimulante que se percibe a pocos minutos de inhalarlo, dando a la persona una sensación de euforia, ligereza, aumento en el deseo sexual, relajación de esfínteres, así como de erecciones prolongadas, desapareciendo al poco tiempo, ocasionando agotamiento.

Así, los compuestos hallados en estos productos son nitrito de amilo, isobutilo, isopropilo o butilo, los cuales se caracterizan por ser, en algunos casos, un líquido incoloro y en otros, presentan color amarillo y que además de ser tóxicos son irritantes, altamente volátiles e inflamables.

Los “poppers” son denominados así, dado que el nombre es onomatopéyico, derivado del ruido que se produce al romper la ampolleta que contiene el amil nitrilo (“popp”).

¿Para qué se usan las "poppers"?

Autoridades sanitarias han alertado que los "poppers" se comercializan con fines recreativos, pues las sustancias que contienen se usan como una sustancia psicoactiva, por su efecto animador y estimulante sexual.

Algunos artículos científicos y estudios de caso reportan el uso de los “poppers” en particular en población de la comunidad LGBT+, que al provocar un estado de euforia y de no represión, puede incrementar las prácticas sexuales no seguras que con lleven a contraer infecciones como el virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH).

Además según se ha alertado, el uso simultáneo de “poppers” con otras drogas de tipo estimulante (como metafentamina y cocaína) o medicamentos (prolongación de la erección o medicación para la hipertensión arterial) puede someter al sistema cardiovascular a un esfuerzo extra, que será más intenso y peligroso cuanto mayor sea la dosis y frecuencia de uso de estas sustancias.