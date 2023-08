La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por un lote de helados que se comercializa en el país y en el que se detectó de la bacteria Listeria monocytogenes, la cual puede causar infecciones graves y a veces mortales en niños pequeños, ancianos o personas con el sistema inmunológico debilitado.

El organismo encargado de la evaluación de la seguridad sanitaria de diversos productos alertó a la población mexicana sobre la marca Soft Serve On The Go, helados que fueron importados desde Estados Unidos, país donde ya fueron retirados.