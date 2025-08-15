Relación México-EU “nunca ha sido más sólida”, dice embajador; enumera 10 logros

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, presentó un balance de sus primeros 90 días de trabajo, en el que resaltó 10 logros alcanzados en colaboración con el gobierno de México durante la que, dijo, es una "nueva era de la política exterior estadounidense”, encabezada por el presidente Donald Trump.

En su mensaje, Johnson subrayó que la relación entre ambos países “nunca ha sido más sólida” y reconoció la coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo en prioridades comunes como detener el flujo de armas y drogas, combatir la trata de personas y agilizar el comercio legal.