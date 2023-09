Ni disfrazándose regresarán los opositores, advierte AMLO desde Cancún

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a la oposición que ni disfrazándose podrán volver al poder, por lo que aseveró que no hay nada de qué preocuparse.

“No, eso no, porque soy maderista, ‘sufragio efectivo, no reelección’. Pero no hay nada que temer. Ya este pueblo se echó a andar, el pueblo es mucha pieza. ¿O no es así? Ya cambió la mentalidad del pueblo.