Caso de María Fernanda, desaparecida en Alemania: ¿cómo va su búsqueda?

AMLO dice que siguen el caso

Mientras en México y Alemana, usuarios de redes sociales han compartido la ficha de búsqueda de la joven, este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado respecto a este caso.

Durante la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que atendiendo la solicitud de los padres de la joven, llevaría el caso ante el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, solicitando también su ayuda.

“Alicia Bárcena lo atenderá y que a través de ella se vea si le podemos pedir al presidente de Alemania que nos ayude, tenemos buena amistad con las autoridades de Alemania”, aseguró.

Horas más tarde, la Secretaria de Relaciones exteriores, que encabeza Alicia Bárcena, informó que la Sección Consular de la embajada de México en Alemania ha llevado a cabo acciones en coordinación con los padres de la joven, incluyendo el acompañamiento en reuniones con la policía berlinesa y gestiones con las autoridades mexicanas para poder obtener la colaboración de la INTERPOL en el caso.

Según se detalló, a la fecha, el Embajador de México en Alemania, Francisco José Quiroga Fernández, ha sostenido dos encuentros con los padres de la joven, el más reciente el lunes 31 de julio.

En esta reunión, el embajador Quiroga subrayó que se ha abocado a llamar la atención de las autoridades de la policía de Berlín al más alto nivel, y detalló las acciones que se están realizando para la localización de la joven.

Este miércoles, los padres de Maffer, emitieron un comunicado en el que agradecieron las muestras de apoyo y convocaron a unirse a una muestra de solidaridad que se realizará en Berlín, frente a las instalaciones de la embajada de México en Alemania el próximo 5 de agosto a las 12:00 horas.

La muestra de solidaridad consistirá en llevar velas como símbolo de esperanza, aquella “que tenemos de encontrar a nuestra hija sana y salva”. Las y los participantes se piden, pueden acudir con vestimenta blanca.

“Esta muestra de solidaridad es una acción sin fines políticos o partidistas”, destacó la familia en el comunicado.

En acuerdo con los padres de María Fernanda, compartimos su segundo #ComunicadoDePrensa.



Colaboramos con la familia, autoridades, personas y grupos que participan en este esfuerzo. pic.twitter.com/mg1ke0S9CF — EmbaMex Alemania (@EmbaMexAle) August 2, 2023

¿Qué pasa con la protección de datos en Alemania?

De acuerdo con Javier Sánchez, papá de Maffer, la búsqueda de la joven en Alemania se ha complicado debido a que "no hay forma de encontrar información” para dar con su paradero y es que en ese país no está permitido que las cámaras filmen hacia lugares públicos por la política de protección de datos que existe en el país, y de las pocas cámaras que existen se borra la información cada 48 horas.

“Por el tema de protección de datos personales no está permitido que las cámaras filmen hacia lugares públicos, no hay cámaras, no hay forma de encontrar información y las pocas cámaras que existen en algunos lugares borran la información cada 48 horas, no es algo que guarden”, sostuvo en entrevista por Radio Fórmula.

Añadió que las autoridades diplomáticas de México en Alemania afirman que la desaparición de María Fernanda es un caso “atípico” e incluso –dijo— el departamento de personas desaparecidas en aquel país es muy pequeño y la información muy reservada.

“Hay líneas que quieren seguir y no pueden porque la persona o con quien quieren atenderlo, si les contesta o no les contesta, no es su obligación”, relató Javier Sánchez.