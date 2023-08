Covid-19 en México 2023: ¿hay rebrote de contagios?

Los síntomas de covid más frecuentes se mantienen y suelen ser fiebre, tos, dificultad para respirar, dolores musculares y de cabeza, fatiga, náuseas y vómitos, diarrea, dolor de garganta y congestión nasal.

Vacuna covid: ¿quién y dónde se puede vacunar?

Por el momento no es necesario aplicarse una vacuna de refuerzo contra el covid-19, aseguró Hugo López-Gatell.

Será al inicio de la temporada de frío, que arranca en octubre y se extiende hasta marzo, cuando las instituciones de salud pongan en marcha una nueva campaña de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, indicó.

Estos refuerzos se aplicarán únicamente a las personas con mayor riesgo de enfermar de gravedad y de morir, como las mujeres embarazadas, las enfermas crónicas y las mayores de 60 años.

“En este momento no hay necesidad de que se vacunen. Tuvimos en existencia, todavía están operando en los estados y en la Ciudad de México, los puestos de vacunación, pero ya no hemos estado haciendo un esfuerzo deliberado por promover esa vacuna, para que no quede una impresión equívoca de que este es el momento de acudir a vacunarse”, subrayó López-Gatell.