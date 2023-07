Diputados se confrontan por señalamientos a López-Gatell

Borrego expuso que es transportista y en su empresa fallecieron “varios compañeros operadores y también un mecánico, pero no fue por falta de medicamentos, se los dejo claro”, sino porque quisieron quedarse en su casa, dijo en respuesta a las críticas como la de la senadora Kenia López, de Acción Nacional (PAN), quien acusó de la política aplicada en pandemia al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“Es por culpa de Gatell que casi un millón de mexicanos perdió la vida en el Covid, es por culpa de Gatell que hoy no hay medicamentos oncológicos, no hay quimioterapias, es por culpa de Gatell que en este país lamentablemente no hay dinero para salvar la vida de los mexicanos”, acusó la panista.

“Hoy López-Gatell es el rostro de la muerte, como lo es Morena y este gobierno de López Obrador”, dijo la senadora panista.

La sesión de la Comisión Permanente analizaría, de hecho, una solicitud de la oposición para que López-Gatell explicara al Congreso las razones de la desaparición de 34 Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud, luego de que éste se negara a acudir a comisiones de la Cámara de Diputados a exponer los motivos de la decisión.

El funcionario alegó no tener espacio para acudir el jueves a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a fundamentar la decisión, misma que se tomó sin que hasta el momento haya explicación del gobierno, sin embargo el viernes se presentó en un acto organizado por su partido, Morena.

Pero se impidió que el asunto subiera el orden del día por la salida de diputados de la cuarta transformación, lo que dejó sólo a 12 de 36 legisladores en el pleno, y sin quórum se declaró concluida la sesión.