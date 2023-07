Mientras tanto, la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum criticó que el expresidente Vicente Fox haya publicado una imagen en la que la llamó “judía búlgara”, lo que consideró una forma de discriminación en su contra.

Entrevistada en Ciudad Juárez, Chihuahua, Sheinbaum lamentó la actitud del expresidente panista, sin embargo dijo que este tipo de actitudes muestran de cuerpo entero el conservadurismo en México.

“Lo que demuestra es lo que ellos piensan realmente, ellos se han vestido de otra cosa, ellos se visten de demócratas, ellos se visten de feministas, se visten de ambientalistas y en el fondo lo que piensan fue lo que dijo (Vicente) Fox, aunque después se hizo para atrás” dijo Sheinbaum.

Respecto al retiro de espectaculares de promoción en distintos estados del país, Sheinbaum aseguró que fue por una orientación que hizo a los militantes de Morena que han expresado de esa manera su apoyo.

“Fueron de compañeros que nos apoyan y ellos decidieron ponerlos, en algunos casos también de alguna revista que nos hizo una entrevista y a todos les pedimos que bajaran los espectaculares”, afirmó.

Miren lo que es la derecha, el frente cínico opositor a través de uno de sus más brillantes exponentes: Fox.



Fingen, mienten, usurpan, engañan. Después, lo que en realidad piensan. Ellos son el pasado de los privilegios, de la corrupción y sí, de la mentira. La tienda de… pic.twitter.com/4NU3l9qiSu — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 21, 2023

Adán Augusto López, aspirante a encabezar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, propuso bajar de 65 a 63 años la pensión universal para adultos mayores y se pronunció en contra de que se otorgue de nuevo a los expresidentes, como lo sugirió el exmandatario Vicente Fox..

Además, dijo que en enero próximo la pensión que otorga el gobierno de la Cuarta Transformación pasará de 4,800 pesos a 6,000 pesos mensuales.

“A ver señora, ¿de cuánto es la pensión?”, preguntó a los presentes en la asamblea informativa, a quienes adelantó que les tenía una buena noticia:

“Saben una cosa, le va a doler a la ‘chachalaca’ (en referencia al expresidente Fox, quien dijo que se debe quitar la pensión), pero en enero aumenta 25%, 6000, tengan para que aprendan. Eso es querer al pueblo reconocer a los adultos mayores.

“Bueno, a mí ni me sacan (los medios de comunicación), ni en sus entrevistas, ni en sus noticieros. En nada”, agregó.

Recordó que cuando era secretario de Gobernación y le tocó cubrir al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera porque estaba enfermo de covid, decían: “El Gobierno de México informó… pero nada más, pero no me importa. No me interesa. ¿Saben qué es lo que verdaderamente me interesa? Entrevistarme con ustedes, eso es lo más importante”.

En toda la península, desde Tecate hasta La Paz, lo tienen claro: los adultos mayores levantaron al país con su esfuerzo honesto y con sus manos trabajadoras.



No vamos a permitir que ninguna chachalaca les falte al respeto, y cuestione la pensión que por derecho les corresponde. pic.twitter.com/lsNawYaHpp — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 22, 2023

Este viernes 21 de julio, A través de una publicación de Twitter de la que luego intentó desligarse, Fox llamó "judía búlgara" a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard lo calificó como "fifí francés".

En el mismo post –que borró–, el exmandatario mexicano dijo que "Noroña es extraterrestre y Adán Augusto de Transilvania". "La única mexicana es Xóchitl", agregó.