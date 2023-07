Adultos mayores esperan horas por fallas en Banco del Bienestar

La Secretaría del Bienestar informó previamente que se les pagaría en efectivo a quienes hicieran el cambio de tarjeta bancaria, y les solicitó acudir a las sucursales con identificación oficial, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP y un número de teléfono celular.

Sin embargo, las fallas del banco provocaron que el resto de personas beneficiarias también cobrara en efectivo y, en varias sucursales, no había dinero suficiente. “Me hicieron esperar cuatro horas y, cuando por fin pasé, me dijeron que faltaba dinero, que si quería regresar mañana”, dijo, molesta, la señora Teresa Jaramillo, quien acudió al banco de la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Sin protección a adultos mayores

Los operativos de pago de la pensión a adultos mayores no contemplan las necesidades de su población. Al ser personas de 65 años y más, muchas padecen enfermedades o complicaciones físicas y los bancos no están preparados para recibir a decenas de personas al mismo tiempo. Tampoco hay personal suficiente en cada sucursal para asistir y orientar.

Personas adultas mayores han hecho filas durante horas en varias sucursales del Banco del Bienestar para cobrar la pensión de julio de 2023. (Foto: Dulce Soto / Expansión Política)

Afuera del Banco del Bienestar de la Colonia Del Valle, el señor Mario López, de 92 años, pedía ayuda para usar su celular. Necesitaba llamar a su familia para que lo recogiera, pero, entre el gentío y el desorden, no le habían atendido. Llevaba tres horas formado. “Es que no me sé regresar solo”, explicaba. “Me cambiaron el teléfono y a éste, sin teclas, no le entiendo”.

El señor solicitaba, además, orientación para usar los cajeros automáticos, cuando todavía no le indicaban que presentaban fallas. Esto pone en riesgo de robos a las personas. Diversas instituciones bancarias han alertado a sus usuarios de evitar estas acciones.

Además de las largas filas, otras personas acusaron que en su tarjeta el monto retirado, aunque el cajero no tenía dinero. “El mes pasado fui al cajero a sacar el dinero y no me lo entregó el cajero. Hoy volví a entrar y ya no había saldo”, lamentó el señor Joaquín Romero.