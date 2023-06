Elementos de la Guardia Nacional son desplegados en Cancún ante ola de violencia

Para María Smith, una turista proveniente de la Ciudad de México y visitante frecuente del caribe mexicano, las vacaciones con su familia, que están a punto de terminar, han sido “muy seguras”.

“Como turista yo me he sentido muy segura, muy contenta, el lugar es muy bonito, no me ha tocado ver incidentes, peleas, gente vendiendo drogas”, destacó.

Enrique Rosales Zamora llegó desde Tlaxcala hasta Cancún con su esposa y sus dos hijas pequeñas y estuvieron recorriendo toda la Riviera Maya durante varios días.

“Hemos tenido la fortuna de visitar lo que es Tulum, lo que es la Riviera (Maya), lo que son los cenotes, lo que es Playa del Carmen y pues yo me siento muy seguro, está alumbrado el lugar, o sea, sí, me da confianza para caminar, para ir viendo”, señaló.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Turismo en Quintana Roo (Sedetur), en los primeros cuatro meses del año se recibieron más de 7 millones de visitantes, además de que los aeropuertos de Cancún, Cozumel y Chetumal, reportan 11.7 millones de pasajeros.

Luego de la parálisis por la pandemia de coronavirus, el segmento de cruceros es el que reporta considerables niveles de recuperación en los puertos de Cozumel y Mahahual, ya que la Sedetur reportó un incremento del 53.9% al pasar de 1.6 millones en 2022 a 2.5 millones en el primer cuatrimestre de 2023.