El PAN avala método 2024: reunión de firmas, foros regionales, encuestas...

Para ello, los interesados deberán reunir 150 mil firmas de apoyo, las cuales tendrán que estar respaldadas por las respectivas credenciales de elector, a fin de integrar un padrón confiable y evitar que se “cuelen” simpatizantes o militantes de Morena y sus aliados.

Además, de acuerdo consejeros nacionales, se realizarán foros regionales para que los aspirantes tengan un mayor acercamiento de la ciudadanía.

Posteriormente, se llevarán a cabo encuestas para definir a los tres primeros lugares, quienes finalmente deberán medirse en unas elecciones primarias en las que participarán únicamente aquellos ciudadanos que se encuentren inscritos en el referido padrón.

Aprobamos por mayoría calificada, la participación del partido en consultas ciudadanas con otras fuerzas políticas, así como la integración de las y los integrantes de la Comisión de Plataforma Electoral 2024. pic.twitter.com/0EkqDCQucW — Acción Nacional (@AccionNacional) June 24, 2023

El exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, informó que el método que avalaron y que se dará a conocer el próximo lunes por las tres fuerzas políticas que integran la coalición Va por México, PAN, PRI y PRD, así como la sociedad civil, es incluyente, legal al marco jurídico constitucional y estatutario, así como abierto a la sociedad y a otros partidos políticos.

Resaltó que el panismo estará abierto al candidato o candidata que resulte, hombre o mujer, de cualquier partido político o de ninguno, “porque esto está abierto también a candidatos ciudadanos… ese será el candidato del PAN, del PRI, del PRD y de la sociedad civil”.

La unidad será nuestra fuerza en el 2024. Para sacar a Morena de Palacio Nacional nos necesitamos todas y todos, por eso en sesión extraordinaria de Consejo Nacional discutimos sobre la alianza con la ciudadanía y cómo unir esfuerzos para construir el mejor proyecto rumbo al… pic.twitter.com/MUCBwrc7zU — Acción Nacional (@AccionNacional) June 24, 2023

Entrevistado al término de la reunión del Consejo Nacional, Canales Clariond destacó que en las elecciones federales del 2024, sólo habrá de “dos sopas”: la ciudadanía y la oposición representada por el Frente Amplio y Morena y sus aliados.

“La sociedad civil ha convocado a los partidos opositores (PAN, PRI, PRD, MC). Yo creo que no podemos andar con remilgos y todos los partidos que quieran oponerse a Morena, yo creo que no hay más que dos sopas: en el 2024 estará la ciudadanía y la oposición y Morena y sus aliados. No hay más que esas dos sopas”, dijo el exdiputado y consejero nacional Gonzalo Altamirano Dimas.

Anuar Roberto Azar Figueroa, también consejero nacional, destacó que los acuerdos alcanzados hoy en el Consejo Nacional panista son trascendentes e importantes para la vida democrática del país.

“El próximo lunes, nuestro presidente nacional, Marko Cortés, en rueda de prensa con los demás dirigentes nacionales (del PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano), estarán dando a conocer la determinación que hoy se ha tomado aquí (en el Consejo Nacional)”, dijo.

Las y los consejeros nacionales de @AccionNacional nos reunimos en Sesión Extraordinaria para nombrar la comisión que construirá nuestra plataforma rumbo al 2024 y hablar sobre nuestro compromiso de trabajar en unidad con la ciudadanía en el próximo proceso electoral.… pic.twitter.com/q8fdi8KEuK — Marko Cortés (@MarkoCortes) June 24, 2023

PRI, PAN y PRD implementarán mecanismos consultivos conjuntos

De tal suerte, PRI, PAN y PRD implementarán los mecanismos consultivos conjuntos que resulten necesarios para la construcción de una agenda política basada en las coincidencias.

Para tal efecto, el Consejo Nacional panista facultó la asignación de los recursos mínimos indispensables para su desarrollo.

El perfil que resulte postulado por dicho método deberá contar con solvencia moral y buena fama pública, así como capacidad de gobernar bien, generar condiciones para la existencia de gobiernos de coalición, compromiso con el fortalecimiento democrático, el federalismo y la separación de poderes, colocando a la ciudadanía como la primera beneficiada.

Durante la reunión a puerta cerrada que se prolongó por casi cuatro horas, los consejeros nacionales panistas aprobaron la Comisión Redactora de la Plataforma Electoral 2024, donde el presidente será Julio Castillo López.

Además, estará conformada por Cecilia Patrón, Cecilia Romero, Josefina Vázquez Mota, Kathia Bolio, Kenia López Rabadán, Laura Esquivel, Margarita Martínez Fisher, Mariana Gómez del Campo, Marissa Ortiz, María González Azcárraga, Teresa Gómez Mont, Teresita Herrera Maldonado, Verónica Sobrado.

También, Antonio Rangel, Éctor Jaime, Fernando Canales, Fernando Rodríguez Doval, Gustavo Madero, Jordy Herrera, Jorge Lara, José Luis Luege, Juan Carlos Romero Hicks, Luis Felipe Bravo Mena, Manuel Clouthuer Carrillo y Paulo Martínez.