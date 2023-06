Ciudadanos piden a PAN-PRI-PRD abrir puertas para elección de candidato opositor

“Los partidos políticos, según nuestra Constitución, son entidades de interés público y son también vehículos para hacer posible la participación de las y los ciudadanos en los asuntos del país”, indica la carta respaldada por 1,765 personas.

“Les hacemos llegar esta petición para que se adopten procedimientos que hagan posible la participación más amplia de la ciudadanía en las definiciones trascendentales de los partidos políticos, pues con ello se podrá aportar, de manera sustantiva, para la victoria de las fuerzas democráticas en las elecciones del próximo año”, añade el documento entregado por el vocero del Frente Cívico Nacional(FCN), Amado Avendaño.

𝗘𝘀 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗿 𝘂𝗻𝗶𝗱@𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗠𝗲́𝘅𝗶𝗰𝗼 🇲🇽 𝗾𝘂𝗲 𝗺𝗲𝗿𝗲𝗰𝗲𝗺𝗼𝘀

Paralelamente, este sábado se formalizó el llamado Congreso Ciudadano, cuyo objetivo es proponer las acciones que se tomarán para tratar una agenda ciudadana de la mano de los partidos políticos.

“La idea del Congreso Ciudadano es proponer las acciones que vamos a tomar para precisamente trazar una agenda ciudadana de la mano de los partidos políticos. Vamos a ver cuál es la reacción, cuáles son las propuestas y cómo trabajar (de manera conjunta) porque es lo que necesita México”, afirmó el politólogo Alejandro Estrada.

Es decir, se requiere de una oposición real, ideológica, discursiva y sobre todo, propositiva, añadió.

Antes, el senador Emilio Álvarez Icaza precisó que el objetivo es construir un movimiento ciudadano que lleve al proceso electoral del 2024 a “sacar” no solo del Palacio Nacional a quienes están gobernando, sino a construir un gobierno de coalición.

Se trata, dijo, de “contar con el mejor candidato posible, en la mayor unidad posible”.

La diputada priista Ana Lilia Herrera destacó la importancia de conformar gobiernos de coalición y de fortalecer la participación ciudadana.

“Los partidos de la coalición (Va por México) me parece y lo hemos hecho, ir unidos. Entendemos que caminar unidos no es un gusto personal, es un mandato ciudadano y creo que así todos debemos mantenerlo. Y yo los invito a mantenernos como protagonistas del cambio, decidir por nosotros porque sabemos que es lo mejor para el país, no en lo personal, sino en lo colectivo”, destacó la legisladora mexiquense.