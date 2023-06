¿Por qué hay un conflicto con el maíz en Sinaloa?

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre este conflicto y aseguró que las protestas eran alentadas por adversarios de Morena y también por una organización de productores de élite, que eran los que antes se beneficiaban y se quedaban con todos los subsidios que se destinaban al campo.

El mandatario federal acusó que los inconformes "son todos aquellos que se quedaban con los subsidios de las asociaciones". Sin embargo, aseveró que ahora la política de su gobierno es atender primero a los pequeños productores, garantizándoles precios justo.

Aseguró que quienes se manifiestan en Sinaloa son los grandes productores, que estaban acostumbrados al subsidio y exigen que se les subsidie a ellos.

"Hay productores muy potentes que tienen miles de hectáreas, incluso que rentan parcelas, son empresarios, pues, de altos vuelos, y ellos son. Y políticos; políticos no, politiqueros. Entonces, toman el aeropuerto de Culiacán. Por cierto, no muchos, porque la mayoría de la gente se da cuenta de que estamos ayudando a los productores y a la gente más necesitada y lo que queremos es buscar la autosuficiencia alimentaria, eso se sabe. Y son como 200. Entonces, cierran el aeropuerto hasta que no tengan un aumento en el precio de garantía y que sea para todos. No vamos a ceder, aunque tengan el aeropuerto y, también, para su tranquilidad, no vamos a usar la fuerza pública", dijo.

Tras la reunión que se tuvo entre productores y el gobernador de Sinaloa, los primeros ya manifestaron que posiblemente en los próximos días tomen las plantas de grandes industriales.

El gobernador se comprometió por su parte a agregar a más productores al esquema de Segalmex y a entregar los pagos pendientes de quienes ya entregaron los granos a las bodegas de acopio.

¿Qué dicen los empresarios?

El presidente del American Society of Mexico, Larry Rubin, acusó este miércoles que el llamado para tomar estas empresas es "sumamente irresponsable" al ser una acción ilegal.

Es "una acción carente de legalidad en su estado, como la ocupación de bodegas pertenecientes a empresas estadounidenses. Estas compañías cumplen con sus obligaciones fiscales, generan miles de empleos y realizan inversiones en México.

"Exigimos una rectificación por parte del gobernador debido a este acto que claramente incita al delito. Resulta inconcebible que un funcionario de su posición respalde la ilegalidad y el crimen", advirtió en Twitter.

Ante los señalamientos que lanzó el gobierno de Sinaloa, la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC) acusó que las autoridades de Segalmex no han finalizado la adquisición de 20,000 toneladas de maíz blanco que ya fueron acopiadas en beneficio de 270 productores, motivo por el cual se estaban dejando de recibir más granos.

De acuerdo con Enrique Riveros Echavarría, dirigente de la AARC, si bien existe un compromiso verbal con las autoridades para acopiar este volumen, al día de hoy no se habían realizados todos los pagos correspondiente a estas 20,000 toneladas de maíz blanco, por lo que solicitó agilizar el proceso de desplazamiento de dichas toneladas para permitir la recepción continua de más producto.