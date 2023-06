“Nuestro gobierno no permite chantajes", advierte AMLO a agricultores de Sinaloa

El presidente afirmó que su gobierno mantendrá el apoyo a los pequeños productores, pero no cederá a presiones por mantener tomado el Aeropuerto.

“Se quedaron mal acostumbrados, piensan como antes, que si tomaban una carretera no aguantaban porque ya hemos hablado de que imperaba la corrupción. Entonces, como el presidente era corrupto, los secretarios de agricultura corruptos y todos corruptos pues todo era puro chantaje, nada más que no se les debe de olvidar que el presupuesto es dinero del pueblo y yo estoy aquí para administrar el presupuesto, no para entregarlo a chantajistas”, destacó.

A pesar de que los vuelos se mantienen suspendidos por las protestas, el presidente insistió en que no habrá uso de la fuerza para retirarles.

“En el caso de Culiacán no va a entrar la policía, que si quieren ahí, pero no vamos a dejarnos chantajear por corruptos, son las asociaciones de productores que no son asociaciones de todos los productores. no representan a los indígenas que son los más antiguos productores de México, no representan a los pequeños, medianos campesinos, no representan a los ejidatarios, son los grandes productores y también coyotes”, destacó.