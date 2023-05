“No busco Rectoría de la UNAM”, responde Córdova a críticas de Sheinbaum

“Fue parte de la compra del voto de 2012 cuando no hubo realmente ninguna actitud por parte del INE de reconocimiento de eso que fue un fraude electoral y su actitud en contra del Gobierno y de la Cuarta Transformación, no creo que sea desde mi particular punto de vista lo mejor para la Universidad Nacional”, dijo la jefa de Gobierno este miércoles, al ser cuestionada en conferencia de prensa sobre el tema.

En las elecciones presidenciales de 2012, el cómputo final de votos estableció como ganador al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, con el 38.21% de los sufragios, mientras Andrés Manuel López Obrador –fundador de Morena– quedó en segundo lugar entonces como abanderado del PRD con 31.59% de los votos.

Córdova se pronunció sobre las afirmaciones de Sheinbaum, a quien respondió: “hay quienes no pueden vivir sin un cargo público”.

“No sé qué tiene que estar opinando la Jefa de Gobierno de la CDMX de la sucesión en la @UNAM_MX que es autónoma de los gobiernos. Sin embargo, que duerma tranquila: no me interesa competir por la Rectoría. Hay quienes no pueden vivir sin un cargo público… yo no. #NoSomosIguales”, publicó en su cuenta de Twitter.