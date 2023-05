Noroña lamenta exclusión en Morena; pide encuesta de una pregunta para 2024

“Sí hay mucha incertidumbre sobre el método de la encuesta. ¿Quién la va a hacer? Yo digo que no la puede hacer el equipo de Morena que la venía haciendo. No pueden ser varias preguntas, debe ser una”, dijo Noroña.

O bien, planteó, también como han hecho Ebrard y Monreal , una elección primaria. Esto porque estimó que aunque se le excluye y no se miden las preferencias hacia él, en las que sí lo contemplan “ya me reconocen un tercer lugar, que va desde ocho puntos hasta 22”.

Recordó que en la de Enkoll recientemente apareció con 12 puntos, por tanto

reclamó de nueva cuenta que haya sido excluido de la lista de presidenciables de la “cuarta transformación”.

En conferencia de prensa en el Senado, el legislador recordó que el presidente ha ignorado mencionarlo entre los aspirantes que pudieran representar al movimiento y ha sido “desconsiderado” con él. “Basta de sectarismo y exclusión”, dijo.

Expuso que el pasado 28 de abril, cuando el presidente convocó a la bancada de senadores de Morena y a las “corcholatas” que buscan la postulación morenista, él no fue llamado ni mencionado. En cambio acudieron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el canciller Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y Monreal.

“No puede ser que el líder máximo de nuestro movimiento me trate con esa desconsideración y de esa manera incorrecta e injusta. No hay ningún motivo. Soy el legislador que mejor, más contundente y con más fuerza defiende al movimiento y al compañero presidente y a cualquier compañero, compañera que agreden del movimiento”, declaró.

Incluso recordó que hace un año le pidió al mandatario no meterse en el proceso de definición de la candidatura para el 2024.

“Revísese el método, que está cuestionado de la encuesta, hágase una elección primaria y evítese seguir, (pues) ya dio todos los mensajes de quién quiere que lo releve, ya dijo quiénes son sus hermanitos; yo no soy su hermanito, yo soy su compañero de lucha de toda la vida”, expresó Noroña.

Fernández Noroña dijo que él quiere equidad, no que lo reciban los gobernadores, “no estoy pidiendo que me hagan honores, no estoy pidiendo que me concentren a la gente, no estoy pidiendo nada. Lo único que pido es respeto a mi trayectoria, a mi persona y a mi legítima aspiración”.

“¿Cómo puede haber unidad con exclusión? ¿Cómo puede haber confianza en la realización del método con un trato incorrecto a un compañero, caracterizado, por su compromiso por el movimiento?”, señaló.