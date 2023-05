“Nos vemos en junio; voy adelante en todo”, responde Ebrard a Mario Delgado

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón aceptó hoy reunirse en junio con Mario Delgado, dirigente de Morena, para discutir las reglas para el proceso interno con el que su partido elegirá candidato a la presidencia de México.

“Ya me reuniré con él. Los puntos de fondo eran dos: uno, tiene una carta desde diciembre, sugeríamos nosotros que se citara a los que estábamos participando para ponernos de acuerdo, no lo ha hecho, pero al final ya dijo que lo va a hacer en junio, entonces ya con eso me doy por enterado de que finalmente lo que propusimos se va a llevar a cabo, estamos a tres semanas”, dijo el funcionario ante medios de comunicación.