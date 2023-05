A horas de culminar el Título 42, migrantes intentan cruzar a Estados Unidos

A las puertas 40 y 42 las separa una distancia de cinco kilómetros, en este trayecto el río bravo tiene dibujados senderos que los mismos migrantes han marcado entre la maleza.

“Todos merecemos una oportunidad”

Kenneth Davalillo, un joven de 20 años, dejó Venezuela desde hace dos meses, de espaldas a la puerta 40 en Ciudad Juárez cuenta que hace un par de semanas intentó cruzar a Estados Unidos, pero fue detenido por agentes migratorios y deportado a México. Asegura que volverá a intentar las veces que sea necesario.

Con lágrimas y la voz entrecortada, Kenneth Relata que lo más difícil de este viaje es dejar a su familia y que para él solo hay “plan a” pues busca llegar a Estados Unidos, trabajar y enviar dinero para apoyar en los gastos de su hogar.

“Voy a intentar, pero tengo miedo de que me regresen a mi país después de todo lo que hemos sufrido y no es Justo porque todos merecemos una segunda oportunidad, no todos somos iguales, no todos somos malas personas y qué bonito sería cumplir el sueño americano” comenta.

Gustavo es venezolano y cuenta que ya ingresó al menos tres veces su solicitud de refugio, pero durante la vigencia del título 42 fue deportado las mismas veces a Ciudad Juárez.

Este jueves será su último intento y se juega el todo por el todo por lograr que sea aceptado por las autoridades estadounidenses.