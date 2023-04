¿Te vas de vacaciones? Van algunos consejos para evitar ser víctima de fraude

Durante el viaje

- Solicita y lee el Aviso de Privacidad antes de proporcionar datos personales en cualquier sitio ya sea físico o virtual.

- Lleva contigo sólo los documentos necesarios. Evita llevar todas tus identificaciones y tarjetas bancarias cuando viajes, para minimizar el daño en caso de robo o extravío.

- Desconfía de las redes WIFI públicas. Cuidado con el intercambio de información sensible, privada o confidencial. No accedas a tus cuentas protegidas mediante usuario o clave si no es estrictamente necesario. Evita utilizar el servicio de banca electrónica cuando estés conectado a estas redes.

- Utiliza la opción de ventana de incógnito del navegador. Esta opción evita que se almacenen datos en el ordenador, pues al cerrar las ventanas se descarta el historial de navegación, así como la información ingresada en formularios, cookies y los datos de sitios.

- Evita compartir en redes sociales tu geolocalización, pues puede dar información a los delincuentes para saber cuándo no estás en casa.