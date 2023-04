“En el Pleno del INAI aprobamos presentar acción de inconstitucionalidad contra el Plan B porque podría vulnerar la protección de #DatosPersonales de la sociedad mexicana”, dijo Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI.

El Pleno del INAI aprobó interponer, ante la @SCJN, Acción de Inconstitucionalidad en contra de diversas disposiciones contenidas en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia electoral. pic.twitter.com/tsJUTTTyJb — INAI (@INAImexico) March 30, 2023

La funcionaria señaló que será la SCJN “quien delibere sobre los alcances y consideraciones; seremos respetuosos de los procesos y de la resolución de nuestro Máximo Tribunal. Confiamos que su trabajo colegiado, plural y experto podrá ponderar las posibles amenazas que la reforma supone para la privacidad”.

El PAN presenta acción contra cambios

El Partido Acción Nacional presentó este jueves ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de inconstitucionalidad en contra de la segunda parte del "Plan B" de reforma electoral, publicado el pasado 2 de marzo.

El recurso que fue presentado a través del Director General Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) panista, Raymundo Bolaños, busca frenar el segundo intento de decreto presidencial, que resulta “tan peligroso, como perverso, ya que, merma de fondo las posibilidades democráticas y plantea un autoritarismo competitivo”.

“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, confiando en la prudencia, confiando en los oficios y el profesionalismo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, refirió Bolaños.

Recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) es la institución democrática más importante de este país, construida a base de los ciudadanos; “es el pilar que tenemos que defender. Y en este cumplimiento Acción Nacional acompañará cada uno de los tramos a las y los mexicanos”.

En el recurso se advierte de un tercer intento por debilitar la democracia, con el proceso de renovación de los cuatro consejeros electorales del INE, incluyendo al presidente, dado que se trata de un proceso evidentemente viciado.

Como retrocesos y violaciones en las que incurre el decreto presidencial se señala la transgresión a la Constitución, la vulneración del proceso legislativo, el trastocamiento de la autonomía constitucional del INE y su estructura básica.

Además, el daño al desarrollo de la jornada electoral y la vulneración al sistema federal y las facultades reservadas hacia otros órganos del Estado.

Se deja claro que el “Plan B” implica un retroceso en materia de paridad de género y grupos vulnerables, merma la posibilidad de que la ciudadanía reclame derechos político-electorales, no se aplica el régimen sancionador en materia electoral y se rompe la autonomía e independencia del órgano electoral.

AMLO responde a freno

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de "excederse" por frenar el viernes pasado su polémica reforma electoral, conocida como "Plan B", acusada de generar incertidumbre ante las elecciones presidenciales de 2024.

“Este ministro (de la SCJN) se extralimitó, se excedió y se convierte en los hechos en el Poder Legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Pueden haber interpretaciones a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo", dijo en su rueda de prensa diaria.

El mandatario criticó al ministro Jaiver Laynez, quien el viernes pasado suspendió de forma indefinida los efectos de la reforma aprobada este año al admitir a trámite la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano autónomo que organiza las elecciones.

El INE ha denunciado que la reforma afectará su funcionamiento porque recorta 3,500 millones de pesos, elimina el 85% del servicio profesional electoral, permite al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, y reduce sus atribuciones para sancionar a candidatos.

López Obrador aseveró que "la mayoría sabe que no es un asunto jurídico", sino "un asunto político y mercantil" al señalar que "lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE".

El gobernante mexicano recordó que en su mandato reformó la Constitución para que ningún funcionario tenga un salario mayor al del presidente, pero eso no lo han respetado en el INE y la Suprema Corte.

"Los mismos ministros de la Corte violan la Constitución, porque todos ganan más que el presidente, tienen fideicomisos y retuercen las leyes, pero la esencia, el fondo, es que no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios", reiteró.

Asociaciones nacionales e internacionales han cuestionado el "Plan B", como se llama al nuevo paquete de reformas legales que López Obrador propuso después de que el año pasado fracasó su iniciativa constitucional que buscaba reemplazar al INE.

López Obrador aseveró que continuará luchando por la vía legal para que se respete su reforma, pero que si la Suprema Corte la declara inconstitucional tiene un "Plan C", que consiste en pedir que la gente vote contra el "bloque conservador" en 2024.

"Hay un Plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. (Consiste en) que no se vote por el bloque conservador, para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el Plan C”, mencionó.

