Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, no ha mostrado interés en convertirse en un testigo colaborador, dijo su defensa durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

“Esa es una opción (ser testigo cooperante), es un camino que puedes seguir, incluso si has sido sentenciado tras un juicio”, planteó el abogado César de Castro en la entrevista para Imagen Noticias.

“Ciertamente voy a hablar con él sobre ello, él no ha dicho que esté interesado en hacerlo, obviamente fuimos a juicio, no estuvo interesado en ninguna cooperación antes del juicio, así que eso no ha cambiado, pero no puedo decir que no lo hará”, agregó.